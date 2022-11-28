Antalya'da 7 ilçede eş zamanlı umuma açık yerler ve yol denetimi

Antalya'da polis tarafından umuma açık yerler ve yol denetimi gerçekleştirildi. Toplamda 7 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde; 72 umuma açık alan, 54 iş yeri ile 3 bin 158 kişi incelenerek 602 araç denetlendi.

Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik İlçe Emniyet müdürlükleri ile Gündoğmuş, Akseki ve İbradı İlçe Emniyet Amirliği birimlerince eş zamanlı olarak 'umuma açık yerler ve yol denetimi' uygulaması denetimleri gerçekleştirildi. 72 umuma açık alan ve 54 iş yeri kontrol edilerek, 3 bin 158 kişinin incelendiği denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı, 8 şahıs hakkında da yoklama kaçağı işlemi yapıldı. Yapılan aramalarda ise 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yol uygulamalarında ise toplam 602 araç denetlenip, trafikteki 53 araca idari para cezası uygulandı. Uygulamalar sonucu 6 araç sürücünün ehliyetine el konularak 7 araç trafikten men edildi.