Antalya'da 7 kişinin yaralandığı kazada adeta can pazarı yaşandı

Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki T.T'nin kullandığı 07 AAL 991 plakalı otomobil, D-400 Karayoluna çıkan N.B'nin kullandığı 07 LSV 67 plakalı otomobille çarpıştı. T.T'nin kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle takla atarak refüje ters döndü.

Adeta can pazarı yaşandı

Kazada araç sürücüsü N.B, araçta yolcu olarak bulunan H.G, diğer araçta yolcu olarak bulunan F.G, F.K, B.A ve A.K yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda trafik ekibi ve ambulans ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi.

Refüjde çimler üzerine savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından durumunun iyi olduğunu, hastaneye gitmeyeceğini belirten otomobil sürücüsü T.T, daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kaza yapan araç sürücülerinden N.B, kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışığın yandığını, önündeki 2 aracın arkasından kendisinin de hareket ettiğini, Alanya istikametinden gelen aracın aşırı hızlı olduğunu, kırmızı ışıkta durmayarak kendi aracına çarptığını söyledi.

Arif Kaplan