Antalya'da 7 yılda 10 bin 246 riskli bina yıkıldı

Antalya'da 2013 yılından bu yana sürdürülen denetimler kapsamında riskli olduğu tespit edilen 10 bin 688 yapıdan 10 bin 246'sı güvenli bir şekilde yıkıldı. Riskli yapıları yıkılan ve kentsel dönüşüm kapsamında yeni binalar yapılan ev sahiplerine 7 yılda 168 milyon 857 bin 945 TL kira yardımı yaptıklarını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altunay, “Sadece bu sene 15 milyon 168 bin kira yardımı yaptık” dedi.

Antalya'da yaşadıkları binaların riskli olduğunu düşünen vatandaşlar, alanında uzman mühendislere giderek binalarının sağlıklı olup olmadığını incelettiriyor. Yapılan tespitler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiriliyor. Müdürlük yetkilileri ise raporları tek tek inceleyerek, eksik ve yanlış hususların olup olmadığını kontrol ediyor. Riskli bina konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuranların sayısı ise 10 bini geçti. Antalya'da 7 yıl içerisinde toplamda 10 bin 688 riskli bina tespit edildi. Tespit edilen binaların içinden 10 bin 246'sının güvenli bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan yapıların yerine ise kentsel dönüşüm kapsamında daha güvenli binalar yapılmaya devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altunay, riskli yapıların fazla olduğu alanlarda gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Kepez ilçesindeki Santral, Güneş ve Gülveren mahalleleri ve Alanya'daki Cumhuriyet Mahallesi bakanlık tarafından takip ediliyor. Örneğin yaklaşık 3 bin 500 yapı Santral Mahallesi'ndeydi. 5 bine yakın yapının yıkımını da riskli alanlarda gerçekleştirdik. Riskli binalar sırasıyla Kepez'de, Muratpaşa'da, Manavgat'ta, Alanya'daydı. Kepez'de bazı gecekondular riskli durumdaydı. Onları tespit ettik, yıkım çalışmaları kontrollü olarak gerçekleştirildi” dedi.

7 yılda sadece 1 raporda sıkıntı bulundu

Altınay, “Vatandaş isterse binalarının güvenli olup olmadığını incelettirebilir. Ama yeter ki işinde uzman kişilerden danışmanlık alarak incelettirsinler. Binaların güvenli olup olmadığı konusunda hazırlanan raporları bizler inceliyoruz. 7 yılda sadece 1 tane firmanın raporunda sıkıntı bulduk. 2 sene önce raporda ufak bir sıkıntı bulunmasının ardından adli süreci başlattık” diye konuştu.

Antalya riskli bina tespiti konusunda 4'üncü sırada

İllere göre riskli bina tespit konusunda Antalya'nın 4. sırada yer aldığını belirten Altunay, evleri yıkılan vatandaşları da mağdur etmediklerini söyledi. Altunay, “7 yılda vatandaşa yapılan toplam kira yardımı 168 milyon 857 bin 945 TL'dir. Sadece bu sene 15 milyon 168 bin yardım yaptık. Yapı sahiplerine 18 ay boyunca 1085 TL, kiracıysa ise 2 ay maddi yardım yapıyoruz. Amaç, vatandaşın riskli yapılarını yıkması” diye konuştu.