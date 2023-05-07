Antalya'da 70 yaşındaki annesinin öldürdüğü şüphesiyle aranan kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki annesini öldürdüğü ve evindeki elbise dolabında çarşafla sakladığı şüphesi ile aranan oğlu, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın polisler tarafından yapılan sorgusunda ağabeyinin kimlik numarasını verince şüphe çektiği öğrenildi.

Olay, Alanya'nın Hacet Mahallesi, Kasapoğlu Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında 4 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, S.S., annesi Fatma S. arasında akşam saatlerinde sözlü münakaşa oldu. Komşular evden sık sık kavga sesleri geldiği için polise ihbarda bulunmadıklarını söylediler. Kavgadan sonra iki gündür kadından haber alamayan komşular, oğluna annesini sorduklarında “Annem Alanya dışına abimin evine gitti" cevabını aldılar. Durumdan şüphelenen komşular kadının büyük oğlunu aradıklarında Fatma S.'nin orada olmadığını öğrenince durumu polise bildirdiler.

Ağaeyinin kimlik numarasını verdi dikkat çekti

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde yaptıkları araştırmada Fatma S.'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak elbise dolabında buldular. Yaşlı kadının ise boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi S.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Arama çalışmaları devam ederken polisler bugün Antalya Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde devriye görevi yürüttükleri esnada bir kişiden şüphelenerek kimliğini istedi. Şahıs ise polis ekiplerine kimliğinin yanında olmadığını belirterek kimlik numarası verdi. Şahsın verdikleri kimlik numarasından şüphelenen polisler yaptıkları detaylı araştırmada şahsın annesini öldürdüğü şüphesi ile aranan S.S. olduğunu tespit etti. Şahsın kendisinin yerine ağabeyinin kimlik numarasını verdiği öğrenildi. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.