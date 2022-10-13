Antalya'da 71 yaşındaki Alman hastanın kalbine ameliyatsız dokunuş

Almanya'dan Antalya'ya kanser ameliyatı olmaya gelen 71 yaşındaki Alman hastanın kontrollerinde kalp kapağında darlık teşhis edilince Tavi yöntemi ile 1 saatte kalp kapağı değiştirilerek sağlığına kavuştu. Schöreder Ditrich, “Almanya'da ameliyat olmak istemiyordum. Yılın çoğunu Antalya'da geçirdiğim ve mesleklerinde çok başarılı olduklarını bildiğim için Türk hekimlerine güvendim” dedi.

Almanya'da yaşayan gırtlak kanseri hastası Schröder Ditrich, tedavi için Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne geldi. Gırtlak kanserinden ameliyat olacağı sırada kalp kapağında darlık teşhis edilen hastanın ameliyatı acil olarak ertelendi. Risk içeren durum için devreye giren Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Doğan Erdoğan ile Doç. Dr. Fatih Koç, ‘Tavi' işlemi ile 1 saat süren operasyonla hastayı sağlığına kavuşturdu. Ditrcih, 1 gün sonra taburcu edilip, 1 hafta sonraki kanser ameliyatına hazır hale geldi.

“Kanser ameliyatı için ciddi bir engeldi"

Tavi yöntemi ve hastanın yaşadığı durum hakkında bilgi veren Doç. Dr. Fatih Koç, “Yaptığımız Tavi işlemi kalp, aort kapağının kasık atar damarından girerek değiştirilmesi işlemidir. Bunun için açık ameliyat gerekmez. 1 günlük hastanede yatış süresi yeterlidir. Hastamız 71 yaşında, Alman uyrukluydu. Yılın çoğunu Türkiye'de geçiriyor. Tedavisi için de Türkiye'yi tercih etti. Kulak burun boğaz bölümü tarafından gırtlak kanseri ameliyatı yapılacağı sırada kalp kapağındaki darlık teşhis edildi. Aort darlığı, ameliyat yapılması için ciddi bir engeldi. Önce biz kasıktan girerek kalp kapağını değiştirdik. Şimdi de kulak burun boğaz bölümü ameliyatı gerçekleştirslecek” diye konuştu.

“Tavi yöntemi ile iki avantajımız oldu”

Tavi yönteminin iki önemli avantajı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Koç, “İşlem anjiyo laboratuvarında gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat sürdü. Bunun için hastaya anestezi verilmedi. Her iki kasığından girerek bir kateter yerleştirdik. İşlem sonunda da hastayı yoğun bakıma aldık, 1 gece yoğun bakımda kaldı. Ardından kardiyoloji servisine aldık ve ertesi gün taburcu ettik. Bu işlem olmasaydı hastanın açık kalp ameliyatı olması gerekiyordu. 71 yaşında olması dolayısıyla hem kalp kapak ameliyatı riskli olacaktı hem de kalp kapak ameliyatından sonra tümör cerrahisi gecikmiş olacaktı. Böylece iki önemli avantajımız oldu. Birincisi açık kalp ameliyatına göre çok daha düşük bir riskle hastanın kalp kapak problemi çözüldü. Diğer avantajımız da tümör ameliyatı için hasta gecikmemiş oldu. 1 hafta sonra kanser cerrahisi olabilecek” şeklinde konuştu.

“Özellikle Türkiye'de ameliyat olmak istiyordum”

Ameliyat için özellikle Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Schröder Ditrich, “Almanya'da ameliyat olmak istemiyordum. Özellikle Türkiye'de ameliyat olmak istiyordum. Türkiye'de çok iyi doktorlar olduğunu biliyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum, kanser ameliyatı için hazırım” ifadelerini kullandı.