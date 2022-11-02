Antalya'da 756 polisle, 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

Antalya'da 756 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında, 5 bin 63 şahıs incelenirken, 188 araca 173 bin 551 TL idari para cezası kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güvenlik, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı birimlerden 150 ekip ve 756 personelin katılımıyla üç aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada; 5 bin 063 şahıs incelendi. Arandığı tespit edilen 11 şahıs yakalanırken, 5 şahsa adli idari işlem yapıldı ve bin 385 TL para cezası uygulandı. Uygulama çerçevesinde denetlenen bin 453 araçtan 188'ine 173 bin 551 TL para cezası uygulanırken, 10'u trafikten men edildi. Ayrıca 72 metruk bina, 98 park, bahçe kontrol edildi.