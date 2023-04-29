Antalya'da 8 adet klima çalan 3 şüpheliden biri yakalandı

Antalya'da 8 adet klima dış ünitesi çalan 3 kişiden biri yakalanırken klimalar sahiplerine teslim edildi.

Kepez ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen “Klima Dış Ünitelerinin Çalınması” olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarının şüphelilerinin (M.A.), (H.C.D.) ve (U.A.) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda (U.A.) isimli şahıs yakalanırken çalmış oldukları 8 adet klima dış ünitelerini (G.D) isimli şahsa sattıkları tespit edildi. (G.D) hakkında “Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi” suçundan adli işlem yapılırken suç eşyası olduğu tespit edilen 8 adet klima dış ünitesi sahiplerine teslim edildi.