İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da 8 gezinti, 2 tur teknesine işlem yapıldı

Antalya’da Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Covid-19 denetiminde 248 tekne kontrol edildi.

Antalya'da Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Covid-19 denetiminde 248 tekne kontrol edildi. 8 gezinti gemisine kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 tur teknesine de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı.


Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetimler arttırıldı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından alınan tedbirlere istinaden kontrol ve denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında, 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 248 adet tur teknesi/dalış teknesi/ticari yat ve 31 adet plaj işletmesinin kontrolleri yapıldı. 8 gezinti gemisine kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 tur teknesine de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı. 4 bin 382 vatandaş ise Covid-19 tedbirleri hususlarında bilgilendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.