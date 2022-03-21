Antalya'da 8 katlı binada yangın paniği

Antalya'da 8 katlı binanın 7'nci katında bulunan dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Tuşik'in kiracı olarak oturduğu daireden dumanların çıktığını gören komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın dolayısı ile sitede oturan vatandaşlar panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Yaşadıklarını anlatan Tuncay Tuşkin, “Ben yangın esnasında dışarıda bulunuyordum. Dışarıdan gördüm. Küçük odada çıkmış. Su ısıtıcısı vardı. Ne kadar zararım olduğunu bilmiyorum” dedi. Ekiplerin yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemesi devam ediyor.