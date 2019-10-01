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Antalya'da 8 ton kaçak midye yakalandı

Antalya’da yol kontrolleri sırasında bir tırın kasasını kontrol eden jandarma ekipleri, 8 ton çuvallanmış midye ile karşılaştı.

Antalya'da yol kontrolleri sırasında bir tırın kasasını kontrol eden jandarma ekipleri, 8 ton çuvallanmış midye ile karşılaştı. Tır şoförüne ve midye ticareti yapan şahıslara ceza yazılırken, midyeler ise imha edildi.


Edinilen bilgilere göre, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulaması yaptığı sırada, tırı durdurdu. Tır'ın kasasını açan ekipler, 8 ton çuvallanmış midye olduğunu gördü. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince midyelere el konulurken, tır şoförüne ve midye ticareti yapan şahıslara, ceza yazıldı.


Ele geçirilen 8 ton midye Aksu Belediyesi tarafından imha edildi.

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