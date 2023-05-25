Antalya'da 8,5 kilogram esrar, 20 gram kokain maddesi ele geçirildi

Antalya'da iki şüphelinin evinde ve araçlarında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

D.T. ve A.V. isimli şahısların araçlarında ve ikametleri içerisinde esrar (Skunk) maddesi sattıkları ve bu uyuşturucu maddeleri Muratpaşa ilçesinde bulunan ikametlerinde depoladıkları, bu depolanan maddeleri ilimiz genelinde torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satacağı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçildi. Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D.T. ve A.V. isimli şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada şeffaf renkli vakumlu poşetler içerisinde daralı 8.515 gram Esrar (Skunk), daralı 20 gram kokain maddesi ve 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüpheli D.T. ve A.V. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.