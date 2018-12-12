Antalya'da 890 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görevli olan narkotik ekipleri, durumundan şüphelendikleri T.Y.'nin üst aramasını yaptı. Aramada üzerine 890 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilen T.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen T.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.