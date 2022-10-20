Antalya'da 9 ayrı adrese eşzamanlı ‘Narko-Şok' baskını: 17 gözaltı

Antalya'da jandarmanın 9 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği ‘Narko-Şok' uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı zehir tacirlerine karşı sıfır tolerans mottosuyla Manavgat'ta operasyonlarına bir yenisini ekledi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Manavgat ilçesi ve mahallelerinde şüpheli 17 şahsın uyuşturucu madde olarak bilinen metamfetamin, esrar, sentetik uyuşturucu hap, kokain ve eroin satışı yaptıkları ve kullandıklarına dair bilgiler alınması üzerine Jandarma ekipleri “Narko-Şok Uyuşturucu Operasyonu” için düğmeye bastı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda; 15 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 16 adet kullanma aparatı, 1 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 61 adet tabanca fişeği ele geçirildi.