Antalya'da 92 kök hint keneviri ele geçirildi

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları hedefinde; Kepez, Kemer, Kumluca ve Serik ilçelerinde şüpheli şahısların yasadışı kenevir ekimi, elektronik sigara satışı ve uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine bir operasyon düzenlendi. Jandarma Komutanlıkları, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince şüphelilerin ev ve araçlarına yapılan aramada 92 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı (bong), 293 gram kubar esrar maddesi, 56 adet uyuşturucu sentetik hap, 30 adet elektronik sigaranın ele geçirildiği bilgisi verildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği vurgulandı.