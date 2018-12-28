Antalya'da 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir otomobilde 970 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını arttırdı. Kente giriş noktası olan Döşemealtı arama noktasında durdurulan araçta 970 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ü.A.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.