Antalya'da ağlara kırmızı listede yer alan 6 metrelik sapan köpek balığı takıldı

Antalya'da balıkçıların ağına dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listede yer alan 6 metrelik sapan köpekbalığı takıldı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) listesinde VU (Hassas) kategorisinde yer alan köpekbalığının zararsız bir tür olduğunu aktaran AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Balık sürüsünü gördüğü zaman kuyruğunu kamçı gibi kullanarak balığı sersemletip ardından onunla beslenir” dedi.

Antalya açıklarında balıkçıların ağına yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan türü köpek balığı (Alopias Vulpinus) takıldı. Kuyruğu boyunun yarısı kadar olan köpek balığını görünce neye uğradığını şaşıran balıkçılar, balığı Antalya Balıkçı Barınağı'na getirdi. Söz konusu köpek balığının sapan türü olduğunu ve nesli hızla tükenmekte olan bir cins olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) listesinde VU (Hassas) kategorisinde yer aldığına işaret etti.

"Kuyruğu ile balıkları sersemletiyor"

Gökoğlu, sapan köpek balığının uzun kuyruğu sayesinde beslenebildiğini belirterek, "Akdeniz'de ender olan türlerdendir. İki tür var, bunlar IUCN listesinde hassas kategorisinde yer alıyor. Sapan köpek balıkları Akdeniz'de 300-500 metre derinliklerde bulunabilen türler. Pelajik balık sürülerinin peşinde geziyorlar. İlginç bir türdür. Kuyruğu çok uzundur ve kuyruğu ile avlanır. Balık sürüsünü gördüğü zaman kuyruğunu kamçı gibi kullanarak balığı sersemletip ardından onunla beslenir. Çok fazla yavru veren türler değil. Çok iri balıklar olduğu için her türlü av aracında yakalanırlar. Yakalandıkları için de hızla azalan köpek balığı türünde” diye konuştu.

Gökoğlu, türün zararsız olduğunu da belirterek, balıkçıların yakaladığında canlıyken doğaya salması gerektiğini söyledi.