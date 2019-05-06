Antalya'da ağlatan yangın

Antalya'da çıkan yangında bir dubleks daire kullanılamaz hale gelirken, iki kadın gözyaşlarına boğuldu. Ev sahibi kişinin iki hafta öncede fabrika şeklindeki deposunun yandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 10.00 sırasında Kepez İlçesi Zeytinlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 2 katlı bir binanın dubleks dairesinde çıktı. Kimsenin bulunmadığı sırada Hakan K'nin kiracı olarak yaşadığı evde alevler yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen yangın karşı dubleks daireye de sıçradı. 3 merdivenli itfaiyenin havadan müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evlerinin yandığını gören Hakan K'nin eşi Ayşe K, sinir krizi geçirdi. Yangında zarar gören karşı dairenin sahibi Süleyman Aksu'nun annesi Naime Aksu'da gözyaşlarına boğuldu. Her iki kadını yakınları ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Kalabalığın ise yangını endişeli gözlerle izlediği görüldü.

"İki hafta öncede deposu yanmıştı"

Yangında Hakan K.'nin dairesi kullanılamaz hale gelirken, Süleyman Aksu'nun dairesinin bir bölümü zarar gördü.

Ev sahibi Süleyman Aksu'nun aynı bölgeye yakın yerde bulunan ve bidon fabrikası olarak kiraya verdiği iş yerinin yandığı öğrenildi.