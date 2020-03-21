Antalya'da ahşap ev alev alev yandı

Antalya'da kullanılmayan ahşap bir çıkan yangında küle dördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerine Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerindeki kullanılmayan ahşap müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi sardı. Evden yoğun şekilde çıkan siyah ve alevler panik oluşturdu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı.