Antalya'da aile hekimi başına 3 bin 68 hasta düşüyor

10 Aralık'ta başlayan kampanya ile aile hekimliğinin kişiler tarafından daha etkin kullanılması sağlanacak. Kampanyanın en önemli hedeflerinden birisinin, birinci basamak sağlık hizmetini yani aile hekimliği sistemini güçlendirerek etkin kullanılmasını sağlayarak hastanelere yığılmaları önlemek olduğu bildirildi.

Aile hekimi başına 3 bin 68 hasta

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hünür, aile sağlığı merkezlerinde teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri sunulduğunu hatırlatarak, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verildiğini söyledi. Ayrıca laboratuvar hizmetleri yanında gebe, bebek ve lohusa izlemleri de yapıldığı bilgisini paylaşan Hünür " Hipertansiyon ve Diyabet gibi pek çok kronik hastalığın takibi burada yapılıyor. Bağışıklama programı yanı sıra aşılama çalışmaları aile sağlığı merkezlerinde veriliyor ve takip ediliyor.

Antalya, Aralık 2010'da aile hekimliği uygulamasına geçti. 254 Aile Sağlığı Merkezinde 774 Aile Hekimi Birimi var. Aile hekimi başına 3 bin 68 hasta düşüyor. Ayrıca 339 köye mobil gezici sağlık hizmeti veriliyor. Hedefimiz Bakanlığımızın da hedefi olan hekim başına düşen nüfusu 2000'lere kadar çekmek. Böylece aile hekimlerimizin hastaya ayıracağı zamanı arttırmak." dedi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi

Aile hekiminin en önemli görevinin koruyucu sağlık hizmetini bireye sunmak ve kişinin sağlığını geliştirmeye yönelik önlemler almasını sağlamak olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Hünür, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü kanser erken teşhis ve tedavi tarama programı sayesinde kayıtlı bireylerin kanser erken teşhisi sağlanarak hastanelerin iş yükünü azaltmak, tedavi için harcanan maliyeti düşürmek ve en önemlisi bir birey hayatını kurtarmanın hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Koruyucu sağlık hizmeti kapsamında Diyabet, HT gibi kronik hastalıkların takibinin yapılmasını sağlayarak, yine hastanelerin iş yükünü azaltmak ve daha erken dönemde tanı konulmasını sağlamak imkanı bulunduğunu hatırlatan Hünür şöyle devam etti: " Aile hekimi evde sağlık hizmeti alan yatalak ya da ağır özürlü hastasını da evde takip ediyor. Aile Hekimlerimiz sağlık danışmanlığı hizmetinin de en kolay alınabileceği müracaat yerlerimizdir. En önemli hususlardan biri de aile hekiminden alınan bütün hizmetlerin ücretsiz olmasıdır. Aile hekiminizi tanımıyorsanız bir an önce gidin ve tanışın. Aile hekiminiz sadece hastalığınızda değil her zaman yanınızda olacaktır.