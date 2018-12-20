Antalya'da Ak Parti'ye 5 yeni ile başkanı atandı

Ak Parti'nin Antalya'da görevlerinden istifa eden 5 ilçe başkanın yerine yeni isimler atandı.

Ak Parti'nin Antalya'da Aksu, Kaş, Manavgat, Korkuteli ilçe başkanları 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday adayı olmak için daha önce istifa etmişlerdi. Kepez ilçe başkanı ise normal olarak istifa ederek görevden ayrılmıştı. İstifa eden ilçe başkanlarının yerine yenileri atandı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kamdemir, dün yeni ilçe başkanlarına görevlerini tebliğ etti.

5 yeni ilçe başkanı

Aksu'da istifa eden Durmuş Kaan Şahin'in yerine Tevfik Fuat Cebeci, Manavgat'ta istifa eden Hasan Öz'ün yerine Yusuf Halimoğlu, Kaş'ta istifa eden Mutlu Ulutaş'ın yerine Hüseyin Aksak, Korkuteli'de istifa eden İlhami Yıldıran'ın yerine Mehmet Moğol atandı. Kepez'de normal olarak istifa eden Mehmet Moğol'un yerine ise Kepez İlçe Başkanı iken istifa ederek Ak Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Bahattin Bayraktar atandı.