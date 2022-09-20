Antalya'da akraba grupların kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 9 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 akraba grup arasında sözlü tartışma ile başlayıp ardından beyzbol sopası, bıçak, demir inşaat terazisi, mermer ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 tanesinin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirilirken kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay önceki gece Side mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.K.K., M.T. ve H.T. isimli şahıslar ile daha önceden aralarında husumet bulunan S.Y., O.Y., Y.Y., U.C., Y.Y. ve K.H. isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede beyezbol sopası, bıçak, sopa, mermer, demir inşaat terazisi ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, her iki taraftan kavgaya karışan 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girerek ayırmaya cesaret edemediği kavga, tarafların tamamının yaralanarak yere yığılmalarıyla son buldu.

Olayın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.T. ve O.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, bir çoğu yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Kavga güvenlik kameralarında

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredeki iş yerlerinin kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde iki kişinin diğerine beyzbol sopasıyla vururken diğerinin elindeki sopayla karşılık vermeye çalışması, aldığı darbeyle yere düşmesi ve koşuşturmalar yansıdı. Taraflardan birisine ait olduğu belirlenen bir aracın bagaj kısmı ve bir başka aracın aynası olaylardan nasibini aldı. Olay yerinin ardından hastanelere giden jandarma ekipleri, tedavisi tamamlanan şüphelileri karakola götürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.