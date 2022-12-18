Antalya'da alabalık üretimi için sağım işlemi başladı

Antalya'da yaklaşık 4 milyon yavru üretimi hedeflenen alabalık çiftliğinde, alabalıkların sağım işlemi başladı.

Sağım dönemi gelmiş olan dişi anaçlardan alınan yumurtaların tamamı erkekleştirilmiş dişi alabalıktan alınan sperm ile dölleme yapılıyor. Uygulanan yeni yöntem ile yumurtalardan elde edilen yavruların tamamı ise dişileştirilmiş hale geliyor. Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi Kozarası mevkiinde bulunan alabalık tesisinin sahibi Halil Arslan, alabalık sağım sezonuna kasım ayında başladıklarını ve ocak ayının sonuna kadar bunun devam edeceğini söyledi. Alabalık yavru üretim tesisinde geçen yıl deneme amaçlı yavru üretimine başladığını anlatan Arslan, “Yavru alabalık üretimine geçtiğimiz yıl başladık. Geçen yıl çok güzel randıman aldık, 2 milyon yavru alabalık üretimi yaptık. Bu yıl ise yüzde yüz artış yaparak 4 milyon yavruyu bulduk” dedi.

Çiftlikte yeni bir proje başlattıklarını söyleyen Arslan, “Ekonomiye katkı sağlamak için projemizi değiştirdik. Yeni yaptığımız proje ile havuz sayılarımızı ve kuluçka makinelerini arttırdık. Yılda 9,5 milyon yavru üretme kapasitesi ve 12 milyon yumurta üretimi yapacağız. Bundan sonra yaz ve kış dönemi olarak üretim yapacağız. Şu anda kış dönemi yumurta sağımlarına başladık. Yaklaşık olarak haftalık 400-500 bin arasında yumurta alıyoruz. Bir erkek balıktan 500-700 bin arası dölleme yapabiliyoruz” diye konuştu.

“Üretilen yavruların yüzde 99”u dişi”

Sağım yapılan yumurtaların 14 gün gözlendiğini anlatan Arslan, “14 gün sonunda gözlenen yumurtaları kuluçka makinalarına alıyoruz. Ölü yumurtalar temizleniyor. 21 gün sonra yumurtadan yavrular çıkıyor. Yumurtadan çıktıktan sonra ise 3 ay içerisinde 5 grama ulaşıyor. Daha sonra ise müşterilerimize Türkiye'nin her tarafına, barajlara gönderiyoruz. Bu ürettiğimiz yavruların yüzde 99'u dişi yavrudur. Bunun bazıları porsiyonluk yapılıyor. Ekseriyeti ise somon yapılıyor. Yapılan somonlar ise yurt dışına ihraç ediliyor. Her geçen yıl üretimi arttırarak ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Arslan şöyle devam etti:

"Bu yıl kapasitemizi arttırdık, yeni havuzlar yaptık. Seneye de yeni havuzlar yaparak kapasitemizi daha da arttıracağız. Şu anda 18 adet küçük yavru kaldırma, 10 yavru büyütme havuzu, 5 tane bir boy daha büyütme ve 7 tane anaç havuzumuz bulunmaktadır. Bu yıldan sonra yazın bir anaçtan iki defa yumurta alacağız. Onun çalışmalarını yapıyoruz."

Bu yıl ilk defa çeşitli ülkelerden değişik ırk alabalık getirdiklerini söyleyen Arslan, “Tesiste yeni denemeler yapıyoruz. Şu an elimizde ırk olarak Amerikan, Fransız, Danimarka ve yerli ırk olarak 4 ırkımız var. Yabancı ırkların ekonomiye en uygunlarını seçip, en hızlı büyüyenleri piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Mesela şu anda en hızlı büyüyen Amerikan ırkı var. Amerikan ırkının yavru oranında ölüm fazlası var. Bunu da Türkiye'nin hava şartlarında ortama alıştırıp, bunlardan sağım yapıp yumurtalarını deneyeceğiz. Bin 500 yerli, 5 bin Fransız, 5 bin Amerikan ırkı, 5 bin adet Danimarka ırklarından erkekli dişili 5'er bin adet balıklarımız var” şeklinde konuştu.