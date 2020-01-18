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Antalya'da alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan LPG’li otomobil , sürücünün aracı park etmesinin ardından alev alev yandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan LPG'li otomobil , sürücünün aracı park etmesinin ardından alev alev yandı. Kısa sürede aracın motor kısmını saran alevler sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların yangın tüpü ile müdahalesi sırasında patlama sesleri duyudu.


Olay, Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Öztürk idaresindeki 07 L 6164 plakalı yerli otomobil seyir halindeyken bir anda motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Ömer Öztürk, dumanları görünce otomobilini ışıklı kavşakta durdurup içinden çıktı. Kısa bir süre sonra otomobilden alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen yangını söndüremedi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor bölümünün büyük çapta zarar gördüğü otomobil yangına müdahale ederek yangını tamamen söndürürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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