İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da alkollü kişi, kaldırımda sızdı kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol alıp kaldırıma sızan kişi, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.


İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan kişi aldığı aşırı alkolün etkisiyle Kapalı Yol'da sızıp kaldı. Polis ekiplerinin yardımına koştuğu kişi daha sonra, kaldırıma uzandı. Ekipler şahsın kendine gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen motorize sağlık ekipleri müdahale ettikleri kişiyi, ayağa kaldırıp bir banka oturtmak istese de başarılı olamadı. Güçlükle ayakta duran alkollü kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.