Antalya'da alkollü sürücü akan trafik ortasında uyuyakaldı

Antalya'da alkollü sürücü, kırmızı ışıkta durduğu sırada direksiyon başında uyuyakaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam trafiğin en işlek olduğu saatlerde Cebesoy Caddesi'nde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen 07 VR 844 plakalı otomobilin sürücüsü, Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde ilerlerken kırmızı ışık yanınca aracını durdurduğunda direksiyon başında uyuyakaldı. Alkollü olduğu iddia adilen sürücü diğer sürücülerin klakson seslerine de uyanmadı. Yeşil ışık yanmasına rağmen çalışır haldeki aracın hareket etmediğini gören bir vatandaş, aracın yanına gittiğinde sürücünün uyuyakaldığını gördü. Sürücünün alkollü olduğunu fark eden vatandaş, durumu polise bildirdi. Yine olayı gören vatandaşların aracı stop edip kontak anahtarını alarak aracın üzerine bırakmasının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü araçtan indirdi. Güçlükle ayakta durabilen sürücü, ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Otomobil ise otoparka çekildi. Teslim etmemek için direndiği aracının polis tarafından çektirildiğini gören sürücü gözyaşlarına boğuldu. O anları ise vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.