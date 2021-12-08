Antalya'da ‘alkollü sürücü' denetimi

Antalya'da emniyet ekiplerince trafik kazalarını önlemek amacıyla alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimler devam ediyor.

Gece saatlerinde trafik polisleri cadde üzerinde güvenli ve kademeli şekilde yol üzerinde ki şeritlere dubalar yerleştirdi. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler sürücüleri tek tek durdurdu. Sürücülerden ehliyet, ruhsat isteyerek GBT sorgusu ve alkol ölçümü gerçekleştirdi. Denetimde alkollü olduğu belirlenen bir araç sürücüsünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan, uygulama noktasında durdurulan bir aracın sorgusunda sigortası olmadığı tespit edildi. Aracın sigortası olmadığı için işlem yapılan sürücünün sigortasını yaptırması için süre verildi.

Yapılan denetimde trafik kural ihlalleri de göz önüne alınarak denetime devam eden ekipler sürücülere ise alkolmetreyle alkol ölçümü yaptı. Dur ihtarına uymayan sürücülerin plakalarına işlem yapıldı.