Antalya'da altın işlemeli 1400 yıllık deri kitap ele geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bin 400 yıllık altın işlemeli deri kitaplar ve el yazmasını satmaya çalışan 6 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side turizm bölgesinde yabancı turistlere tarihi eser satmaya çalışılacağı bilgisine ulaştı. Jandarma yaptığı çalışmada A.Ü, Y.K, C.K, T.A, İ.O. ve N.A'nın Konya'dan aldıkları tarihi eserleri Side'de satmaya çalıştığını belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı Manavgat D-400 karayolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada üzerinde 'haç' figürü bulunan ve bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli deri kitap, yine bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen altın işlemeli deri el kitabı, özel rulo kılıf içerisinde 2 metre altın işlemeli deri el yazması ele geçirildi. Araçtaki 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.