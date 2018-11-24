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Antalya'da ambulans çalındı

Antalya’da özel bir hastanenin bahçesinden ambulans çalındı.

Antalya'da özel bir hastanenin bahçesinden ambulans çalındı.


Edinilen bilgiye göre, hastanenin bahçesinde üzerinde anahtarı ile birlikte park halinde olan ambulans, sabaha karşı çalındı. Ambulansın çalındığını haber alan hastane görevlileri, durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine Serik ilçesi Gedik Kavşağı'nda önlem alan Serik polisi, ambulansı durdu. Polis, ambulansla birlikte 31 yaşındaki F.Ç.'yi yakaladı.


F.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, çalınan ambulans ise hastane yetkililerine teslim edildi.

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