Antalya'da ambulans ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde özel bir hastaneye ait ambulans ile servis midibüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi Kanuni Caddesi kavşağında meydana geldi. İhsan Ç'nin kullandığı 07 MPE 89 plakalı ambulans ile Mehmet D.'nin kullandığı 07 C 82158 plakalı midibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans şoförü İhsan Ç. ile midibüsünde bulunan Aysun Ö. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı.

Kazaya karışan Midibüs sürücüsü Mehmet D., "Otelden çıktık dağıtıma gidiyorduk. Köprünün üzerinde yavaşladım haliyle. Buradan geçerken birden ambulansı gördüm. Sola kaçmaya çalıştım ama arabanın ortasından vurdu. Çok şükür ağır yaralımız yok" şeklinde konuştu.