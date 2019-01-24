İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da aniden bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Antalya’da şiddetli rüzgarla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da şiddetli rüzgarla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte doluya yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, yağışın 2 dakika sürmesinin ardından güneşin açması da herkesi şaşırttı.


Antalya'da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, kent merkezinde gündüz saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, öğleden sonra yerini aniden başlayan dolu yağışına bıraktı. Yağış, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 2 dakika yağan dolu yüzünden trafikteki sürücüler güçlükle ilerlerken, yağışın bitiminin ardından kentte güneşin açması da vatandaşları şaşırttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.