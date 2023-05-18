Antalya'da aniden bastıran yağmur, dünyaca ünlü sahili saniyeler içerisinde boşalttı

Antalya'da kısa süreli yağan şiddetli yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur dolayısıyla dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kısa sürede boşaldı. Yağmura sahilde yakalanan vatandaşlardan bazıları apar topar kaçarken, bazıları da yüzmeye devam etti.

Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından şiddetli yağmura teslim oldu. Kısa süreli yağmur karşısında vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve duraklara koştu. Yüzmek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler de yağmur sürprizi ile karşılaştı. Tatilciler apar topar sahili boşaltmak zorunda kaldı. Bazı tatilciler kendilerini plaj şemsiyesi ile korurken, bazıları da yağan yağmura aldırmaksızın yüzmeye devam etti. Saniyeler içerisinde boşalan Konyaaltı Sahili'nde sessizlik hakim oldu.