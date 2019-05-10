Antalya'da Anneler Günü çiçeklerinin tanesi 35-40 kuruş

Antalya'da çiçek üretimi yapılan seralarda Anneler Günü mesaisi başladı. Dallarından kesilerek hazır hale getirilen çiçeklerin tanesi 40 ile 45 kuruştan üreticiden çıkıyor.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Sebze ve meyvede örtü altı üretimde hem iç piyasada hem de dış piyasada söz sahibi olan Antalya'da aynı zamanda örtü altında üretilen milyonlarca çiçek, iç ve dış piyasaya pazarlanıyor. Çiçekçilik sektörü için en önemli günlerden birini ise Anneler Günü oluşturuyor. Antalya'da seralarda bulunan binlerce dal karanfil ve diğer çiçekler, özenle kesilerek satışa hazır hale getiriliyor. Çalışanlar tarafından hazırlanan çiçeklerin tanesi ise 40 ile 45 kuruştan değişen fiyatlarda satışa çıkarıldı.

Antalya'da 17 dönüm alan üzerinde çiçek üretimi yapan Hayrettin Özçakı, “Bizi Anneler Günü heyecanı sardı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından taleplerimiz var. Çiçeklerimiz hazırlanarak gerekli yerlere teslim edilecek. Yurt dışına bir haftada 300 bine kadar çiçek gönderiyoruz. İhracatta şuanda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çiçeklerin tanesi şuanda 35-40 kuruştan alıcı buluyor. Her zaman bir olmuyor. 10 kuruşa gittiği zaman da oluyor” dedi.