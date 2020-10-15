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Antalya'da apartman dairesinde tüp patlaması

Antalya’da bir tüpçüde çalışan kişi, ayrıldığı eski kız arkadaşını konuşmak için eve çağırdığı sırada evinde patlama meydana geldi.

Antalya'da bir tüpçüde çalışan kişi, ayrıldığı eski kız arkadaşını konuşmak için eve çağırdığı sırada evinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, şoka giren eski kız arkadaşı polis merkezine götürüldü. Patlamanın, ilk belirlemelere göre tüpten kaynaklı olduğu tespit edildi.


Olay, saat 16.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, tüpçülükle uğraşan Murat H., ayrıldığı eski sevgilisi H.T'yi cep telefonuyla arayarak konuşmak için evine çağırdı. H.T., Murat H'nin bulunduğu eve yaklaştığı sırada evde bir patlama yaşandı. Büyük bir ses duyan çevredekiler panikle polis ekiplerine ihbarda bulundu. Patlamanın etkisiyle evin pencere camları bina önüne saçıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Murat H'yi hastaneye kaldırırken, çok sayıda polis ekibi eve gelerek inceleme başlattı. Polis, apartmanın giriş çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapatırken, aynı zamanda bölgeye olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.


Evde yapılan incelemeler sonucu ilk belirlemelere göre, patlamanın tüpten kaynaklı olduğu belirlendi. Murat H'nin evindeki patlama sesini duyan H.T. de uzun süre olay yerinde bekledi. H.T., daha sonra polis merkezine götürüldü.

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