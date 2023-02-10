Antalya'da apartman sakinlerini sokağa döken yangın

Antalya'da bir apartmanın 6. katındaki dairede çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü. Yangın sırasında evde bulunmayan adam, evini kullanılamaz halde görünce büyük üzüntü yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2773. Sokak üzerindeki 9 katlı apartmanın 6'ncı katındaki Hasan Cinal'ın oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı yangında, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. Apartman sakinleri büyük korku yaşayıp binayı boşaltırken, bir süre sonra yangın yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürmek için hazırlık yapan ekiplere, vatandaşlar da yardımda bulundu. Alevler ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken, oturduğu dairenin yandığını öğrenen Hasan Cinal aracıyla evine geldi. Apartmana giren Cinal, bir süre sonra arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Üzgün görünen Cinal, tedbiren sağlık kontrolü için ambulansa alındı.

Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.