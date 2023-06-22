Antalya'da apartman yöneticisi evinde ölü bulundu

Antalya'da apartman yöneticisi 68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi 932. Sokak üzerindeki sitede bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 10. katındaki dairesinde yaşayan Serdar İsen'den (68) haber alamayan yakınları, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girilen evde hareketsiz yatan İsen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölüm haberini alan İsen'in yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İsen'in cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Apartman yöneticisi ve emekli olduğu öğrenilen Serdar İsen'in, komşularına bir gün öncesi iyi olmadığını ve dinlenmek için evine gideceğini söylediği öğrenildi.