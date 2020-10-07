Antalya'da apartmandan düşen babanın ölümünden dram çıktı

Antalya'da apartmandan düşerek ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin, Muay Thai Avrupa Şampiyonluğunun yanı sıra dünya dördüncülüğü bulunan milli sporcu Ayşe Taş'ın (25) henüz bebekken ayrı kaldığı ve en son 1 yıl önce kavuştuğu babasının olduğu ortaya çıktı. Babasının ölümüyle adeta yıkılan genç sporcu, "Şu anda şoktayım" dedi.

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü Yenigün Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktığı iddia edilen Cemil Taş (45), bir anda apartmanının önüne düştü. Nasıl düştüğü henüz tespit edilemeyen Taş, hareketsiz halde yerde yatarken, olayı gören mahalle sakinleri yardımına koştu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan vatandaşlar, bir yandan da Taş ile konuşmaya çalıştılar. Taş, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Olayda Taş'ın düşme anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bir anda kendini yerde bulan Taş'ın hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü.

Şampiyon milli sporcunun babası çıktı

Öte yandan, hayatını kaybeden Taş'ın muay thaide Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra dünya dördüncülüğü bulunan milli sporcu Ayşe Taş olduğu ortaya çıktı. Bebekken anne ve babasının ayrılmasıyla anneannesinin yanında büyüyen Taş'ın henüz 1 yıl önce babasıyla tekrar bir araya geldiği ve yeni bir yaşam için hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi. Ölüm haberiyle adeta yıkılan Ayşe Taş'ın babasından geriye ise 1 yıl önce buluşmalarında çekindikleri hatıra fotoğrafı kaldı.

“İntihar ettiğini düşünmüyorum”

Olay anında Kaş ilçesinde olduğunu belirten Ayşe Taş, yakınlarından duyduğu ölüm haberiyle hemen Antalya'ya geldiğini söyledi. Babasının intihar edecek bir insan olmadığını kaydeden Taş, “Eğer intihar edecek olsaydı 25 sene önce eşinden ayrılmış ve çocuklarını kaybetmiş biri olarak intihar edebilirdi. 6 ay önce babam ameliyat oldu, biz onu dedemin evine yerleştirdik. Eşyaları alındı. Bir eksiği buzdolabıydı. Bunun için de canına kıyacağını düşünmüyorum” dedi.

“Baba, evlat nedir 1 sene önce öğrendim”

Henüz 2 aylıkken babasından ayrıl kaldığını ve 1 yıl önce akrabaları vasıtasıyla babasıyla bir araya geldiğini anlatan Taş, “Baba, evlat nedir 1 sene önce öğrendim. Birbirimizi bulduk. Senelerdir görmediğim insana hastanede de baktım. Elimden geleni de yaptım. Ben tek başıma kadın olarak tutunuyorum hayata. Babam maddi sıkıntı ya da başka bir şeyden dolayı intihar edecek birisi değil. Çünkü ameliyat olduğunda babamın burnuna takılı olan boruyu çıkarmaması gerektiğini, aksi takdirde öleceğini söylüyordum. ‘Ben zaten ölmek isteyen birisi değilim, neden bunu çekeyim' dedi. Şu anda şoktayım. Anlam vermek imkansız. Ölmeden 2 gün önce konuşmuştuk” diye konuştu.