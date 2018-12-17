İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da araç yangını

Antalya’da park halindeki lüks otomobil çıkan yangında zarar gördü.

Antalya'da park halindeki lüks otomobil çıkan yangında zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Ulu Cami yanında meydana geldi. Lara bölgesindeki bir otelde çalışan T.K, servise binmek için otomobilini cami yanında ara sokağa park etti. Lüks araçtan bir süre sonra dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ilk olarak aracın ön camını kırıp aküden gelen elektrik bağlantısını kesti, ardından da ön bölümde çıkan yangını söndürdü. Yangında aracın konsol bölümünde ve içinde zarar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.