Antalya'da araç yangını

Antalya'da park halindeki lüks otomobil çıkan yangında zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Ulu Cami yanında meydana geldi. Lara bölgesindeki bir otelde çalışan T.K, servise binmek için otomobilini cami yanında ara sokağa park etti. Lüks araçtan bir süre sonra dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ilk olarak aracın ön camını kırıp aküden gelen elektrik bağlantısını kesti, ardından da ön bölümde çıkan yangını söndürdü. Yangında aracın konsol bölümünde ve içinde zarar meydana geldi.