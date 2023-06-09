Antalya'da araçların plakalarını çalan hırsızlar yakalandı

Antalya'da otomobillerin plakaları ve parçalarını çaldığı iddia eden 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde inceleme başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, araçların plaka ve parçalarını çalan şüphelilerin H.K. ve S.K.K. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.