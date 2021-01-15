Antalya'da aranan 103 şüpheli yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 103 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden 66 ekip ve 168 personelin katılımıyla Antalya merkez ve diğer illerde değişik suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli mahkemelerce hapis cezası ile aranan 75 kişi ile ifade almaya yönelik aranan 28 kişi olmak üzere toplam 103 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.