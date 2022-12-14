Antalya'da aranan 122 şahıstan 72'si tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Emniyet tarafından aranan şahıslara yönelik son 1 ay içerisinde yapılan operasyonlarla yakalanan 122 şüpheliden 72'si, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahıslara yönelik son 1 ayda operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, farklı suçlardan arama kaydı bulunan ve aralarında 14, 13, 8 ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 122 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 72'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Manavgat S Tipi Cezaevine teslim edildi. Bölgede meydana gelen 41 hırsızlık olaylarına ilişkin olarak da yakalanan 19 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 10 tabanca ele geçirildi

İş yeri denetimlerinde ise kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde oyun masası üzerinde bulunan oyun pulları ve kağıtları ile 2 bin 50 TL paraya el konulup, 8 kişiye kumar oynamaktan 14 bin 552 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibine de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda toplam 10 tabanca ele geçirilirken, tabanca sahibi şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı.