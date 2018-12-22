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Antalya'da aranan 147 şüpheliden 54'ü tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 147 şüpheliden 54’ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 147 şüpheliden 54'ü tutuklandı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde adli makamlarca haklarında asayiş ve diğer suçlardan yakalama emri bulunan ve aranan şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Antalya ve diğer illerin mahkemeleri tarafından aranan toplam 276 şahsa yönelik 102 ekip ve 263 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda il merkezinde 125, ilçelerde 22 olmak üzere toplam 147 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 54'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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