Antalya'da aranan 51 firari yakalandı

Antalya'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde, “asayiş ve diğer suçlardan aranan” şahıslara yönelik, 49 ekibin iştirakiyle çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu, “Kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti, tehdit, hakaret” suçlarından aranan 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.