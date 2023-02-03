Antalya'da aranan 71 firari yakalandı

Antalya'da aranan şahıslara yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda 71 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahıslara yönelik, 49 ekip ve 119 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında “Kasten Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Uyuşturucu Madde Ticareti/Bul/Kul, Fuhuşa Aracılık, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek, Tehdit/Hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 20 yıl üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs, 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 7 şahıs, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 13 şahıs, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 20 şahıs olmak üzere toplam 71 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.