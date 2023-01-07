İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da aranan 71 şüpheli yakalandı

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik 121 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.


Aralarında “Kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti, cinsel saldırı, yoksun kılma, tehdit, hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 71 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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