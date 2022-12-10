Antalya'da aranan 74 kişi yakalandı

“Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahıslara yönelik, 53 ekip ve 130 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında “Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Cinsel Saldırı, Çocuğun Cinsel İstismarı, Yağma, Uyuşturucu Madde Ticareti/Bulundurma/Kullanma, Tehdit/Hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 74 kişi yakalandı. 10 ile 20 yıl arası (2), 5 ile 10 yıl arası (9), 2 ile 5 yıl arası (18), 2 yıl altı (19) hapis cezası ile aranan 74 adliyeye sevk edildi.