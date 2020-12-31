Antalya'da aranan 82 şüpheli son rötuş operasyonuyla yakalandı

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli, son rötuş operasyonuyla yakalandı.
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli, son rötuş operasyonuyla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden 135 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde yeni yıl öncesi değişik suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Son rötuş ismi verilen operasyonda, çeşitli mahkemelerce hakkında arama kararı bulunan 82 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.