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Antalya'da aranan 91 şüpheli yakalandı

Antalya’da aranan toplam 91 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da aranan toplam 91 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma düzenledi. Şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen çalışmada 58 ekip ve 124 personel görev aldı.


Antalya ve ilçelerinde hapis cezalarıyla aranan 38 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 53 şahıs olmak üzere toplam 91 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

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