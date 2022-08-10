İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da aranma kaydı bulunan şüpheli, jandarmaya yakalandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.


Aksu ilçesi Topallı bölgesinde tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak, kasten yaralama suçlarından aranan F.U. jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin, 1.60 gram metamfetamin, 0.65 gram esrar, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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