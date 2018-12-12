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Antalya'da Asayiş ve Trafik Uygulaması

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Uygulamasında 427 kişi sorgulandı, 7 sürücüye ise bin 477 TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Uygulamasında 427 kişi sorgulandı, 7 sürücüye ise bin 477 TL para cezası uygulandı.


Kepez İlçesinde drift yapan araçlar ve alkol alarak kamu düzenini bozmaya çalışan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Asayiş ve Trafik Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 427 kişi ile 119 araç sorgulandı. 3 araç trafikten men edilirken, 7 sürücüye ise bin 477 TL para cezası uygulandı.

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