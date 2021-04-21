Antalya'da aşı olmak istemeyenler için 35 ikna ekibi kuruldu

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, şehirde korona virüsle mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında bir dizi açıklamalarda bulundu. Antalya'da şuana kadar 1. doz 439 bin 953 kişi, 2.doz 254 bin 136 kişiye aşı uygulaması yapıldığını belirten Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, “20 Nisan itibari ile de Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklaması ile birlikte 55 yaş üstü vatandaşlarımız ve yerleşik yabancıların aşılanmaları başlamış olup aşılama çalışmalarımız devam etmektedir. Hizmetin sürdürülmesindeki öncelikli gruplar içinde yer alan turizm çalışanları ve basın çalışanlarının da aşılanmaları devam ediyor. Bu güne kadar hizmetin sürdürülmesindeki öncelikli gruplar içinde yer alan 38 bin 857 kişi aşılandı ve aşılama uygulamalarımız devam ediyor, en kısa sürede aşılanma sürecini tamamlayacağız” sözlerine yer verdi.

"Vatandaşlarımız her iki aşıyı da tercih edebiliyorlar”

Vatandaşların aşı tercihleri hakkında da açıklamalarda bulunan Hülür, “Kişiler aşı randevusu alırken öncelikle hangi aşıyı yaptırmak istediklerini belirtiyorlar. Sinovac aşı uygulaması Kamu ve Özel Tüm hastanelerimizde ve Aile hekimliklerinde yapılmaktadır. Biontec aşısı ise saklama koşullarından dolayı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ALKÜ), Finike Devlet Hastanesi, Serik Devlet Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımız her iki aşıyı da tercih edebiliyorlar” dedi.

35 ikan ekibi kuruldu

Antalya'da aşı sırası gelip de aşı olmak istemeyen vatandaşlar için 35 ikna ekibi kurulduğunu belirten Hülür, “Antalya'da 35 aşı ikna ekibimiz ve Aile hekimlerimiz aşı hakkı olduğu halde aşısını olmayan vatandaşları arayıp aşının gerekliliği, aşının kişiyi hastalığın ağır seyrinden koruduğu, kişinin aşı olması durumunda hem ailesini hem de toplumu koruduğu anlatılmakta, aşı hakkındaki endişeleri giderilmektedir. Pandemi sürecinden tek çıkışımızın aşılanma olduğu anlatılmaktadır” açıklamasına yer verdi.

“Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanmadır”

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür aşılama süreci için yaptığı açıklamada, "Bu hastalığa karşı en güçlü silahımız aşılanmadır. Sayın Sağlık Bakanımızın da dediği gibi aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılık ve ivedilikle sürecektir. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum, lütfen sırası gelen vatandaşlarımız aşı randevularını alıp aşılarını olsunlar" dedi.